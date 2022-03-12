نُخب أمّتنا تتحمل مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية وصف في رسالته ان الأحداث السياسية والعسكرية في هذه الأيام تشكل جزءاً من ذات المنعطف التاريخي للعالم الذي كان يعتقد أنه انتهى، وشدد على أن النخب والشباب الإيراني لديهم مسؤوليات خاصة في هذه المرحلة.

وكما حث الطلاب على التفريق بين الجبهتين "الحق والباطل" كمسؤولية والقيام بدور لصالح الجبهة الحق، ونوه سماحته إلى أن معرفة الاصطفافات واختيار الموقف المناسب هي مسؤولية قصيرة الأمد والاستعداد للقيام بدور في التطورات لصالح جبهة الحق هو واجب متوسط الأمد لها.

وأوضح قائد الثورة أنه يمكن للشباب التألق في كلا المجالين وزراعة الأمل في الجمعيات التي تتزين باسم الإسلام المبارك.

وفي نهاية رسالته طلب من الله تعالى أن يوفق الطلاب./انتهى/