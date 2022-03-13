إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني/ تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد الثورة: نُخب أمّتنا تتحمل مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة من المنعطف التاريخي

حث آية الله السيد علي الخامنئي، الطلاب في رسالة وجهها إلى الاجتماع السادس والخمسين لاتحاد الطلاب المسلمين في أوروبا على التفريق بين الجبهتين "الحق والباطل" والقيام بدور لصالح الجبهة الحق.

في رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة؛ إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني / لنا الحق في الرد

أدان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة جرائم الكيان الصهيوني لاغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا، مضيفا ان إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذه الأعمال الإجرامية.

لتطور العلاقات بين البلدين؛ تعاون إيراني اذربيجاني في مجال النقل والترانزيت

قال وزير الطرق واعمار المدن الايراني توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وصلات الطرق بين ناخيتشيفان والمناطق الغربية لجمهورية أذربيجان عبر الأراضي الإيرانية تعبر عن علاقات الصداقة بين البلدين.

خطيب زاده: دبلوماسيتنا تخدم اقتصاد بلادنا وللشباب دور كبير في هذا المجال

قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، ان الدبلوماسية هي دائما في خدمة اقتصاد البلاد، مشيرا الى انه يمكن للشباب تحديد اطر وآفاق جديدة في هذا المجال.

خلال اتصال هاتفي؛ عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري تطورات محادثات فيينا

بحث وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية واخر مستجدات محادثات فيينا.

الصحة الإيرانية: تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت عن تسجيل 120 حالة وفاة و 2219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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