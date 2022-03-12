عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري تطورات محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجانبان أكدا في هذه المكالمة الهاتفية على ضرورة المتابعة الجادة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الايراني، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، للدوحة.

وفيما يتعلق بمحادثات فيينا، انتقد عبداللهيان السياسة الامريكية في إثارتها لقضايا جديدة وشدد على أن الجمهورية الإسلامية تعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

ومن جهته، شدد وزير الخارجية القطري على أهمية العلاقات بين طهران والدوحة والآثار الإيجابية لزيارة الرئيس الايراني الأخيرة إلى قطر، مثمناً جهود الجمهورية الإسلامية وجميع الأطراف الساعية للتوصل إلى اتفاق.

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