حزب الدعوة الاسلامية العراقية تدين السعودية على الجرائمها اللانسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان حزب الدعوة الاسلامية العراقية خلال بيان جريمة آل سعود في إعدام 81 مظلوما في السعودية .

نص البيان فيما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

صدق الله العلي العظيم

اقدمت السلطات السعودية على اعدام اكثر من ٨١ مسلما منهم ٤١ من شيعة اهل البيت المظلومين لاعتناقهم اراء ومواقف فكرية وثقافية مخالفة لتوجهات الحكم في هذه البلاد.

ونحن اذ ندين ونستنكر الاعدامات على الهوية الدينية والثقافية او الطائفية لانها امر يتقاطع مع قيم وتعاليم الاسلام ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية وتعد جرائم ضد الانسانية.

نتطلع الى ان تتعزز الحريات والحقوق في المملكة وعدم تكرار مثل هذه الممارسات والافعال المريعة بحق الشباب المؤمن الذي يحب بلده ويبجل اهل بيت نبيه.

وبهذه المناسبة نعزي صاحب العصر والزمان ومراجع الدين العظام خصوصا المرجع الاعلى السيد علي السيستاني وجميع المسلمين في الحجاز وخصوصا اهالي وذوي الشهداء رحمهم الله وجميع محبي واتباع اهل بيت النبوة عليهم السلام .

ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

/انتهى/