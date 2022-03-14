الحرس الثوري الاسلامي يلقي القبض على شبكة تجسس للموساد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت في بياناً لها مساء اليوم الإثنين، إن مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون تنفيذ عمل تخريبي في منشأة فوردو النووية تم تفكيكها من قبل المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التلفزيون الإيراني، الذي نشر تقريراً حول الأمر مساء اليوم، فإن الكيان الصهيوني، الذي سعى سابقاً لتنفيذ أعمال تخريبية في منشأة فوردو النووية لكنه فشل، كان وراء المؤامرة.

واضاف التلفزيون الايراني ان أحد الموظفين حصل على نقود وجهاز كمبيوتر محمول للقيام بعملية التخريب في الموقع، وهو أحد أهم المواقع النووية في إيران ، ولكن قبل أن يتمكن من تنفيذ المهمة، تمكنت مخابرات الحرس الثوري الإيراني من التعرف عليه واعتقاله.

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