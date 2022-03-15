استهدافنا للموساد في اربيل كان حازماً ونحن على اهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء

وأفادة وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية، العمید الحاج اسماعیل قاآني، قال اليوم الثلاثاء خلال لقاء عدد من القواد في حرس الثورة الاسلامية، أن استهداف مقر الكيان الصهيوني في إربيل كان حازماً، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني اصبح ذليلا بينما كان يرفع شعار "من النيل الى الفرات" في يوم من الايام.

وأكد قاآني أن الأميركيون باتوا يخشون فصائل المقاومة مشدداً علة أن القوى المسلحة الايرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء.

وحول ما يجري في أوكرانيا أشار قاآني على كلام قائد الثورة أن أحد الأسباب الرئيسية والجوهرية للأشياء التي تحدث اليوم في أوكرانيا، هو وجود التدخل الأمريكي.

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