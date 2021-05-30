ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا/تسجیل 173 وفاة بكورونا

العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا

قال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد اسماعيل قاآني في كلمة له يوم السبت ان الفلسطينيين يحاربون اليوم بكل فخر واعتزاز والجميع يعتز بالمقاومة في الارض المقدسة.

الرئيس روحاني: اللقاح الایرانی لكورونا سیدخل السوق بعد اقل من شهر

اعلن رئيس الجمهورية حسن روحاني ان اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا سيدخل السوق بعد اقل من شهر ليبدأ التطعيم فی نطاق واسع وستحسن الظروف في الشهر الايراني المقبل الذي يبدأ في 22 حزيران القادم.

في رسالة؛ قائد الثورة يقدم تعازيه لممثل مكتبه في سيستان وبلوشستان

أعرب آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عن تعازيه بوفاة والد ممثل مكتبه في سيستان وبلوشستان.

قاليباف يتسلّم رسالة تهنئة من نظيره السوري

هنّأ رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه لرئاسة المجلس.

العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الايام الـ 12

اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة بان عظام الكيان الصهيوني قد تصدعت خلال حرب الايام الـ 12 مع المقاومة الفلسطينية في غزة، معتبرا هذا الامر نقطة البداية ومنعطفا في انهيار الكيان.

سلامي: فلسطين واليمن جسد واحد

اشار القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الى تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، معتبرا اليمن وفلسطين جسدا واحدا.

إندونيسيا تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

تم الإفراج عن ناقلة النفط الایرانیة (أم تي هورس) التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، المحتجزة في المياه الإقليمية الإندونيسية منذ 24 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ايران تتعثر امام روسيا في دوري الامم للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني الايراني امام نظيره الروسي بنتيجة 3-1 في اطار مباريات دوري الامم للكرة الطائرة الجارية حاليا في ايطاليا.

مرشح رئاسي ل"مهر": رؤيتنا للسياسة الخارجية كميدان/ وثيقة التعاون الإيرانية الصينية فرصة تاريخية جيدة للبلدين

اعتبر المرشح الرئاسي الإيراني، عليرضا زاكاني، أن وثيقة التعاون الإيرانية الصينية ليست ملزمة لكنها فرصة تاريخية جيدة لإيران والصين وعلينا أن نشكر مؤسسيها وعلى رأسهم قائد الثورة، فيما نوه إلى أنه "نحن ننظر إلى السياسة الخارجية كميدان، وفرصة كبيرة لأنفسنا".

الصحة الايرانية: تسجیل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل7 الاف و107 اصابةو وفاة 173جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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