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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٥٤ ص

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النهج السياسي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها و إضعافها/تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

النهج السياسي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها و إضعافها/تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

شهدت ايران خلال اليوم المنصرم احداث عديدة، أهمها" رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية التقرير المتحيز للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، على أن النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها وإضعافها" و"تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا".

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها و إضعافها

النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها و إضعافها

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية التقرير المتحيز للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ، على أن النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها وإضعافها.

المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية: إذا لم يفكك العراق قواعد الموساد/ فسنرد بالتأكيد مرة أخرى

إذا لم يفكك العراق قواعد الموساد/ فسنرد بالتأكيد مرة أخرى

شدد المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية على تحذيرات طهران المتكررة للمسؤولين الأكراد العراقيين بشأن عدة قواعد للموساد في المنطقة، قائلاً: "إذا لم يفعل العراق شيئًا لتفكيك هذه القواعد، فسترد إيران مرة أخرى على الصهاينة".

في مصلى طهران؛ آية الله ابوترابي فرد: المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان تعتبر بداية لانهيار نظام الهيمنة

آية الله ابوترابي فرد: المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان تعتبر بداية لانهيار نظام الهيمنة

قال خطيب صلاة الجمعة في طهران: "المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان هي بداية لنهاية القوة الغربية وانهيار نظام الهيمنة".

خاص لـ "مهر"؛ إعادة انتاج جزء من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% لصناعة الأدوية المشعّة

إعادة انتاج جزء من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% لصناعة الأدوية المشعّة

صرحت مصادر مطلعة أنّ إيران أعادت إنتاج جزء من اليورانيوم المخصّب لديها بنسبة 60% لصناعة الأدوية المشعّة، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة ستجعل خروج جزء من المواد الأولية لإنتاج الأدوية المشعّة إلى خارج البلاد، أمراً مستحيلاً.

الصحة الإيرانية: تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية،یوم الجمعة، عن تسجيل 91 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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رمز الخبر 1922636
https://ar.mehrnews.com/news/1922636/

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