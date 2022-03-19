النهج السياسي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها و إضعافها/تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها و إضعافها

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية التقرير المتحيز للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ، على أن النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان يتسبب في تدميرها وإضعافها.

المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية: إذا لم يفكك العراق قواعد الموساد/ فسنرد بالتأكيد مرة أخرى

شدد المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية على تحذيرات طهران المتكررة للمسؤولين الأكراد العراقيين بشأن عدة قواعد للموساد في المنطقة، قائلاً: "إذا لم يفعل العراق شيئًا لتفكيك هذه القواعد، فسترد إيران مرة أخرى على الصهاينة".

في مصلى طهران؛ آية الله ابوترابي فرد: المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان تعتبر بداية لانهيار نظام الهيمنة

قال خطيب صلاة الجمعة في طهران: "المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان هي بداية لنهاية القوة الغربية وانهيار نظام الهيمنة".

خاص لـ "مهر"؛ إعادة انتاج جزء من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% لصناعة الأدوية المشعّة

صرحت مصادر مطلعة أنّ إيران أعادت إنتاج جزء من اليورانيوم المخصّب لديها بنسبة 60% لصناعة الأدوية المشعّة، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة ستجعل خروج جزء من المواد الأولية لإنتاج الأدوية المشعّة إلى خارج البلاد، أمراً مستحيلاً.

الصحة الإيرانية: تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية،یوم الجمعة، عن تسجيل 91 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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