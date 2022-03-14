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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٥٨ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين عن تسجيل 114 حالة وفاة و 3813 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و63 شخصا، وأشارت الى تسجيل 3 الاف و813 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 126 الفا و 906 شخصا.

وأضافت: "أن 2 آلاف و871 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و785 الفا و433 اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 48 مليونا و323 الفا و110 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922561
https://ar.mehrnews.com/news/1922561/

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