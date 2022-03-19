  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٩ م

اليوم السبت؛

إصابة خطيرة لشاب بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في القدس وإصابة صهيوني بجراح متوسطة

إصابة خطيرة لشاب بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في القدس وإصابة صهيوني بجراح متوسطة

أصيب صباح اليوم السبت 19 مارس 2022 ، شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في القدس المحتلة ، وإصابة صهيوني بجراح متوسطة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة 12 العبرية: "المصاب في عملية الطعن قبل قليل يبلغ من العمر 35 عامًا، حالته طفيفة-متوسطة ونُقل إلى مستشفى شعاري تسيديك".

وبينت أن المنفذ حالته خطيرة، الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة خشية وجود منفذ آخر.

/انتهى/

رمز الخبر 1922641
https://ar.mehrnews.com/news/1922641/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات