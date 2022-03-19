إصابة خطيرة لشاب بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في القدس وإصابة صهيوني بجراح متوسطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة 12 العبرية: "المصاب في عملية الطعن قبل قليل يبلغ من العمر 35 عامًا، حالته طفيفة-متوسطة ونُقل إلى مستشفى شعاري تسيديك".
وبينت أن المنفذ حالته خطيرة، الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة خشية وجود منفذ آخر.
/انتهى/
أصيب صباح اليوم السبت 19 مارس 2022 ، شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في القدس المحتلة ، وإصابة صهيوني بجراح متوسطة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة 12 العبرية: "المصاب في عملية الطعن قبل قليل يبلغ من العمر 35 عامًا، حالته طفيفة-متوسطة ونُقل إلى مستشفى شعاري تسيديك".
وبينت أن المنفذ حالته خطيرة، الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة خشية وجود منفذ آخر.
/انتهى/
تعليقك