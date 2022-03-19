إصابة خطيرة لشاب بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في القدس وإصابة صهيوني بجراح متوسطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة 12 العبرية: "المصاب في عملية الطعن قبل قليل يبلغ من العمر 35 عامًا، حالته طفيفة-متوسطة ونُقل إلى مستشفى شعاري تسيديك".

وبينت أن المنفذ حالته خطيرة، الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة خشية وجود منفذ آخر.

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