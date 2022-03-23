حزب الله يعزي بوفاة العالم الجليل حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمدي ري شهري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزّى حزب الله بوفاة العالم الجليل حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمدي ري شهري وأصدر البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون).

صدق الله العلي العظيم

سورة النحل، الآية 32

لقد تلقينا نبأ وفاة العالم الجليل، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمدي ريشهري (رحمه الله) بأسى كبير على فقدان وارتحال هذا العالم المجاهد الذي عمل لعقود طويلة في خدمة الاسلام والثورة والجمهورية الاسلامية، و قد تسلم مواقع حساسة ومهمة، وكان في كل مراحل حياته وفياً للإمام الراحل الخميني (قدس سره) و لمقام القيادة سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله)، كما أنه كان من العلماء البارزين الذي أصدر موسوعات حديثية عالية الجودة مضافاً إلى العديد من المؤلفات التي أغنت المكتبة الإسلامية.

لقد عرفنا الراحل عن قرب و كان محباً للمقاومة الإسلامية في لبنان وداعماً ونصيراً لها في مختلف الظروف والمراحل ونعتبر فقدانه خسارةً كبيرة لصديق عزيز وعالم مجاهد وفيّ.

إننا في هذا المصاب الجلل نتقدم بالعزاء من سماحة القائد المفدى الامام الخامنئي (دام ظله) ومن سائر المسؤولين والعلماء في الجمهورية الإسلامية ومن الحوزات العلمية ومن عائلته الكريمة وتلامذته ومحبيه، سائلين المولى تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويحشره مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام)".

/انتهى/