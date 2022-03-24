تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الخمیس عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و865 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و345 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و145 الفا و877 شخصا.

وأضافت أن الف و 753 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و842 الفا و103 شخصا لغاية الآن.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و991 الفا و10 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/