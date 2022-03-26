تسجيل 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم السبت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و971 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و382 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و148 الفا و789 شخصا.

وأضافت أن الف و 672 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و850 الفا و525 شخصا لغاية الآن.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و113 الفا و559 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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