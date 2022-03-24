القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة ومنظومات دفاع جوي في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إنّ القوات الروسية دمّرت 9 منظومات دفاع جوي من طراز "إس-300" جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، باستخدام "أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى متمركزة بحراً وجواً".

وأضاف أنّ القوات الروسية أصابت 60 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الليلة الماضية، من بينها نقاط قيادة ومستودعات للذخيرة.

وتابع كوناشينكوف: "دمّرنا 257 طائرة أوكرانية مسيّرة و202 منظومة صواريخ منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع أنّ القوات الروسية قامت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بتدمير 257 طائرة مسيرة أوكرانية، و202 منظومة دفاع صاروخي، ونحو 1600 دبابة ومدرعة.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأنّ الجنود الروس سلموا سكان ضواحي تشيرنيغوف في شمال أوكرانيا مساعدات إنسانية.

وأوضحت الوزارة أنّ روسيا زوّدت سكان المنطقة بمواد غذائية ومستلزمات للنظافة وطعام للأطفال ومياه شرب.

وأجرى أطباء عسكريون فحوصات طبية للمدنيين، وقدّموا الإسعافات الأولية والأدوية للمحتاجين.

وذكّرت الوزارة بأنّ الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة أجلت الأهالي الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة المدينة.

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