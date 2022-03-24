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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:٥٨ م

واشنطن تفرض عقوبات على 400 كيان وفرد في روسيا

واشنطن تفرض عقوبات على 400 كيان وفرد في روسيا

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس عن فرض عقوبات أمريكية على مجلس الدوما (النواب) الروسي و328 من أعضائه، إضافة إلى عشرات الشركات الدفاعية ورئيس "أكبر مؤسسة مالية" في روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البيت الأبيض في بيان له إن هذه الخطوة تأني توسيعا للعقوبات السابقة وبالتنسيف مع شركاء واشنطن في الاتحاد الأوروبي ومجموعة G7.

وحسب البيان، تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات 328 عضوا في مجلس دوما، و"الدوما" ككيان، وغيرمان غريف الرئيس التنفيذي لـ"سبيربنك"، "أكبر المؤسسات المالية الروسية"، و"ممثل النخبة الروسية" غينادي تيمشينكو وأفراد أسرته، و17 عضوا بمجلس إدارة مصرف "سوفكوم بنك"، إضافة إلى 48 شركة دفاعية روسية حكومية كبرى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة البريطانية عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات تطال 65 كيانا وفردا في روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1922732
https://ar.mehrnews.com/news/1922732/

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