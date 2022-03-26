تدمير مستودعات جديدة للأسلحة والذخيرة والوقود تابعة للجيش الأوكراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت، أن صواريخ "كاليبر" مجنحة عالية الدقة أطلقت من البحر، دمرت خلال اليوم الماضي 25 مارس، مستودعا للذخيرة والأسلحة في مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا.

كما استهدف صاروخ مجنح عالي الدقة من طراز "أونيكس" موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف، كان يستخدم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية العاملة في جنوب البلاد بالوقود.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم ضرب ما مجموعه 117 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، بينها 6 مراكز تحكم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز "إس-300"، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة، وآخران للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة ونقاط تمركز المعدات العسكرية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 6 طائرات مسيرة، كما دمرت صاروخا تكتيكيا أوكرانيا من طراز "توتشكا-أو".

وذكر المتحدث أن القوات الروسية تخوض معارك من أجل تحرير بلدتي نوفوميخايلوفكا ونوفوباخموتوفكا في دونيتسك.

/انتهى/