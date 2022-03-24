سوريا شريكة روسيا في المواجهة المباشرة مع الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الجعفري: "روسيا وقفت معنا، وقاتلت معنا، لذلك نحن في خندق واحد، ونحن شركاء لروسيا في أي مواجهة مع الغرب الذي أساء لنا".

وأشار إلى استخدام التضليل الإعلامي، قائلاً: "الغرب يكذب علينا، ونحن نعيش كذبة سياسة غربية، وهناك مشكلة تثقيف سياسي لما يجري في أوكرانيا".

وتابع: "الملفات الدولية تداخلت أكثر من ذي قبل، وتجربة أوكرانيا أثبتت هشاشة النظام الأمني الأوروبي".

وقال الجعفري إنّ "الاتحاد الأوروبي تابع لحلف الناتو" الذي لم يأخذ بالحسبان مخاوف روسيا وتوسّع شرقاً، وفق قوله.

من جهته، أكد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أنّ "روسيا تعمل على نزع السلاح في أوكرانيا وتحريرها من النازية، ولا تقوم بهجمات ضد مواقع المدنيين".

وقال السفير الروسي إنّ "النازيين الجدد يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية، ويتبعون الأساليب ذاتها التي استخدمها الإرهابيون في سوريا".

/انتهى/