روسيا: لن نتخلى عن سوريا في هذه الأوقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "شن يفيموف" ممثل الرئيس الروسي الخاص بتطوير العلاقات مع سوريا انتقد في كلمته المسجلة بمناسبة يوم روسيا دول الغرب ، قائلاً: إنّ "الدول التي تعتبر نفسها نموذجاً للإنسانية والأخلاقية لم تصغ إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى ضرورة تخفيف العقوبات ضد سوريا في ظل جائحة فيروس كورونا بل سارعت في تمديد هذه العقوبات.

وحذر الدبلوماسي الروسي من زيادm الضغط على سوريا، معرباً في الوقت نفسه عن قناعته بأنه لا يمكن التغلب على روسيا وسوريا من خلال "الإرهاب الاقتصادي".

وتابع: "هذه المحاولات ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة".