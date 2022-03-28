وزير النفط الايراني يؤكد اهمية الاجتماع المقبل لـ'اوبك بلس'

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال " أوجي" في تصریح خاص لمراسل ارنا الیوم الاثنین إن اجتماع أوبك بلس الـ 27 سیعقد يوم الخميس 31 مارس 2022 ، مضیفا: ان هذا الاجتماع مهم وتتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في أوبك بلس.

واعرب عن امله في أن تحدث أشياء جيدة بالقرارات الجيدة التي سيتخذها الأعضاء في اجتماع أوبك بلس.

یذکر ان اجتماع أوبك بلس سيعقد فيما وصلت أسعار النفط المتأثرة بالاحداث السياسية العالمية إلى 120 دولاراً للبرميل.

وأدت الحرب في أوكرانيا وهجمات القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط.

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