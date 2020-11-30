الاتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط صعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن وزارة النفط الإيرانية ان وزير النفط بيجن زنغنه قال اليوم الاثنين على هامش الاجتماع الـ 180 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) "أثيرت مسألة تمديد خفض الإنتاج بمقدار 7 ملايين و 700 ألف برميل نفط، لكن سيكون من الصعب الاتفاق على هذه المسألة".

حيث قال زنغنه قبل افتتاحية اجتماع أوبك "لن يكون الاجتماع سهلا وبعض الدول تعارض تمديد اتفاق خفض الإنتاج مما يجعل الأمور صعبة".

هذا وبدأ الاجتماع الـ 180 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل ساعة بحضور وزيري النفط والطاقة بالمنظمة عبر الفيديو كونفرنس ويعقد حاليا خلف الأبواب المغلقة. ويأتي الاجتماع في وقت فشل فيه أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على اتفاقية أوبك مع الدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC) في التوصل إلى توافق حول سياسات إنتاج أوبك بلس في اجتماع عقد مساء يوم أمس الأحد.

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