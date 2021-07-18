على "اوبك بلس" عدم تجاهل عودة الخام الايراني الى الاسواق العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زنكنه أشار في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع اوبك بلس التاسع عشر اليوم الاحد، الى تعليق الدورة الثامنة عشرة لهذا الاجتماع اثر معارضة الامارات؛ مضيفا : اننا اليوم اتفقنا على زيادة انتاج الخام الى 400 الف برميل شهريا.

واضاف، انه "لاعلاقة للنقاش مع الامارات، بعودة النفط الايراني الى الاسواق العالمية".

ولفت زنكنة، بان الاشهر الـ15 القادمة ستشهد زيادة بواقع 5.8 مليون برميل في سقف الانتاج، وان اجتماع اوبك بلس القادم سيعقد في اول سبتمبر 2021.

وشدد على ان عودة ايران وسط هذه المستجدات، امر هام لا يمكن لمجموعة اوبك بلس تجاهله؛ مبينا ان حجم انتاج الخام الايراني سيشهد نموا كبيرا بعد رفع الحظر عن البلاد.

وتابع زير النفط الايراني ، انه ليس شرطا بان يؤدي قرار مجموعة اوبك بلس الاخير الى صعود اسعار النفط، غير انه لن يحدث عدم توازن في الاسعار ايضا.

واوضح، ان المطلوب من اوبك بلس وسط هذه المستجدات، ان تعيد الكمية المخفضة الى الاسواق؛ متوقعا حدوث ذلك نظرا لنمو الاقتصاد العالمي.