مشاركة ايرانية في المناورات البحرية لدول المحيط الهندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدات هذه المناورات التي تشارك فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمدمرة "دنا" المصنعة محليا بالكامل، والهند وبنغلاديش والدول الاخرى المطلة على المحيط الهندي، وتنفيذ عملية المراقبة من قبل 14 دولة عضو في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي IONS"، فجر اليوم الثلاثاء في ميناء "غوا" بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.

وقال العقيد بحري فرهاد فتاحي قائد المجموعة الايرانية الموفدة من قبل القوة البحرية للجيش الايراني في الاشارة الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتراس في الوقت الحاضر اللجنة الامنية لرابطة IONS: ان مناورات "آيمكس 2022" تقام في اطار مرحلتين؛ ساحلية وبحرية، المرحلة الساحلية منها تشمل اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد المجموعات البحرية المشاركة، فيما تشمل المرحلة البحرية عمليات تخصصية من ضمنها مناورة الضابط الحارس وعمليات تبادل المساعدات الطبية وعمليات الاغاثة والانقاذ والاختبار والتقييم.

واشار الى ان القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك للاهداف الانسانية والتعاون التدريبي وتبادل خبرات الملاحة البحرية والعلوم البحرية واضاف: ان الارتقاء بقدرات اعضاء الرابطة في مواجهة الكوارث الطبيعية ورفع مستوى القدرات بين القوات المختلفة في تبادل المساعدات الطبية وعمليات الغوص والاستفادة العملانية من وثائق الاجتماع واستخدام المنظومة IORIS ، تعد من اهداف تنظيم هذه المناورات.

ونوه الى ان الدول المراقبة للمناورات هي؛ استرالیا، موزمبيق، عمان، قطر، سنغافورة، سریلانکا، الامارات، بريطانيا، موریس، بنغلاديش، المالدیف، فرنسا، تایلندا، اندونيسيا، وقال: ان المناورات المركبة آيونس 2022 تقام على بعد 40 ميلا من ميناء "غوا" ولمسافة 100 ميل في البحر.

واكد العقيد بحري فتاحي بان القوة البحرية الايرانية تحولت اليوم الى قوة حاسمة وقال: ان تواجد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه الحرة والمشاركة في المناورات متعددة الاطراف مع دول العالم، مؤشر الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال البحر والتعامل المؤثر مع سائر الدول في توفير الامن البحري والسلام العالمي.

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