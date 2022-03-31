الأركان الايرانية: الجمهورية الاسلامية واجهت جميع المؤامرات بتوجیهات القائد و حضور الشعب

أكدت الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيان لها ان النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي واجه منذ البداية مؤامرات مختلفة من قبل الأعداء في الداخل والخارج بما في ذلك حرب الثماني سنوات المفروضة، تمكن من التغلب على كل المؤامرات بتوجيهات حكيمة لقائد الثورة الإسلامية وحضور الشعب.