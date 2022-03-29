االمنتخب الإيراني يهزم نظيره اللبناني وينهي آماله في بلوغ ملحق المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع منتخب إيران رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد لبنان عند 6 نقاط في المركز الخامس.

ودخل منتخب لبنان القاء بفرصة معقدة للغاية، حيث كان يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف بالإضافة لخسارة الإمارات أمام كوريا، وتعادل العراق أو خسارته مع سوريا، من أجل احتلال المركز الثالث.

وبذلك ستكون البطاقة الحاسمة في الملحق بين الإمارات والعراق، لمواجهة أستراليا ثالث المجموعة الثانية.

جاءت أولى المحاولات الإيرانية على المرمى اللبناني في الدقيقة 20 إثر تسديدة بعيدة من علي رضا جهانبخش، أنقذها الحارس مصطفى مطر ببراعة.



وافتتح المنتخب الإيراني التسجيل في الدقيقة 36 بعد كرة بينية من حسين كنعاني حولها سردار ازمون المنفرد مباشرة في شباك مصطفى مطر. وعرف اللقاء أولى المحاولات اللبنانية في الدقيقة 43 بعد خطف محمد حيدر لكرة من دفاعات إيران، حيث مررها إلى محمد قدوح الذي سددها سهلة عند الحارس علي رضا بيرانفوند.

وهدد حسين الزين مرمى المنتخب الإيراني في الدقيقة 45 إثر تسديدة صاروخية مرت فوق المرمى بسنتيمترات.

مع انطلاق الشوط الثاني حاول المنتخب الإيراني تعزيز النتيجة من خلال تسديدة سردار ازمون في الدقيقة 55، لكن مصطفى مطر تصدى ببراعة.

وأضاف المنتخب الإيراني الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد كرة طويلة من حسين كنعاني حولها علي رضا جهانبخش بتسديدة ذكية على يسار الحارس مصطفى مطر.

وأنقذ مطر مرمى لبنان من هدف ثالث، إثر تسديدة من مهدي ترابي داخل المنطقة في الدقيقة 88.

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