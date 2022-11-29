أمريكا تفوز على ايران بهدف بوليسيتش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لحقت الولايات المتحدة بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر، بعد التغلب على إيران بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وسجل هدف أمريكا الوحيد كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (38). وبتلك النتيجة رفعت أمريكا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدرة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط، لتودع البطولة من الدور الأول.

وظهرت إيران هجوميا في المباراة في الدقيقة 52، بمتابعة البديل سامان قدوس لعرضية، مسددا رأسية علت العارضة.

وأهدرت إيران فرصة محققة للتعديل في الدقيقة 65، بعدما مرر علي جولزاده كرة سحرية لقدوس داخل المنطقة، فسدد الأخير كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

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