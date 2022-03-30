الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة دعم وتعزيز الشركات المعرفية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومة، اكد آية الله رئيسي على دعم وتعزيز الشركات المعرفية وقال: انه وفيما يتعلق بالانشطة التكنولوجية والمعرفية لا ينبغي الاكتفاء بالاجراءات الشكلية ويتوجب في هذا المجال على الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية وجميع الوزراء اتخاذ اجراءات قيمة وبديعة وفق جدول اعمال محدد وفي ظل التنسيق داخل المؤسسات وفيما بينها من ضمنها الجهاد الجامعي.

واشار الى اهمية توفير السلع الاساسية واضاف: ان الحكومة قامت خلال الاشهر الماضية باجراءات مناسبة في هذا المجال وعالجت النقص الموجود ولكن ينبغي عبر تسهيل الظروف والضوابط مواصلة توفير السلع التي تحتاجها البلاد وينبغي على جميع الاجهزة متابعة القضية بجدية في هذا السياق.

واكد ضرورة تسديد اثمان القمح والمحاصيل الاخرى للمزارعين الذين يبيعونها للحكومة، على الفور وعدم التاخير في دفع هذه المستحقات لهم.

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