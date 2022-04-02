الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، في رسائل منفصلة لقادة الدول الإسلامية: تاتي رائحة شهر رمضان المبارك مرة أخرى بحيث يكون في هذا الشهر المبارك، شهر نزول القرآن يتقرر مصير الإنسان في ليلة مثل ليلة القدر، وستكون فرصة للمسلمين وعباد الله الصالحين الامتناع عن الخطيئة، وتطهير أنفسهم، وتطهير أرواحهم، وممارسة التقوى، ليصلون الى مقام الأتقياء والمقربين إلى الله سبحانه وتعالى.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن يكون ببركات هذا الشهر المليئ بالرحمة والمغفرة، وبجهود قادة ومفكرين الدول الإسلامية، وتأكيداً على التعاطف المتزايد والتضامن بين الدول الإسلامية، نخطو خطوات فاعلة لتعزيز الوحدة الإسلامية، ضد التيارات المخالفة للاسلام ومنها الإرهاب التكفيري، ونشهد القضاء على القهر والظلم، وإحلال السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وخاصة في فلسطين.

/انتهى/