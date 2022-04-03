الإدارة الأمريكية تظهر عدائها حيال الشعب الايراني مرة اخرى/تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

في أول يوم من شهر رمضان المبارك؛ إقامة حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (ره)

سيقام حفل تلاوة القرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بحضور قائد الثورة الاسلامية وعدد من افضل قراء قرآن الكريم وفق التعليمات الصحية في حسينية الامام الخميني (ره).

في رسائل منفصلة؛ الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس الايراني في رسائل منفصلة قادة الدول الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

عبر تغريدة له؛ خطيب زاده: إيران لن تغير من التزاماتها تجاه إفريقيا المزدهرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان أفريقيا هي أرض الفرص الذهبية، والجمهورية الاسلامية الايرانية لن تغير من التزامتها تجاه إفريقيا المزدهرة .

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران ترحب بمبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالمبادرة الأممية لوقف الحرب المستمرة في اليمن لمدة شهرين والسماح بدخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود وإعادة الافتتاح الجزئي لمطار صنعاء.

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: الإدارة الأمريكية تظهر عدائها حيال الشعب الايراني مرة اخرى

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية لقد اظهرت الحكومة الأمريكية عدائها للشعب الايراني مرة أخرى خلال منع دخول المغني الايراني التقليدي علي رضا قرباني الى تورونتو بكندا.

الصحة الإيرانية: تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، يوم السبت عن تسجيلها 37 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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