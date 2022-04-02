الإدارة الأمريكية تظهر عدائها حيال الشعب الايراني مرة اخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي على حسابه في موقع تويتر، ان الحكومة الأمريكية التي لديها سجل واضح في عدم الوفاء في التزاماتها وانتهاك القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، في نفس الوقت الذي تدعي حسن النية؛ تفرض عقوبات جديدة وتمنع مغني ايراني من الدخول الى تورونتو بكندا تحت ذرائع كاذبة، وأظهرت مرة أخرى أنها معادية لـ "شعب" إيران في جميع الظروف.

وجدير بالذكر ان علي رضا قرباني، مغني إيراني يقدم أغاني تقليدية كان يخطط للتوجه إلى تورونتو بكندا، لإحياء حفل موسيقي في الأيام الأخيرة، لكن الشرطة الأمريكية منعته من المغادرة بسبب خدمته العسكرية في الحرس الثورة الإسلامية الايرانية.

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