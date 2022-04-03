الحكومة الايرانية تقر لائحة دعم الانتاج الزراعي القائم على المعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمجلس الوزراء في ايران، ان لائحة دعم الانتاج الزراعي التي اقرها المجلس اليوم، اُعدت بالتعاون مع وزارة الجهاد الزراعي ومعاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية بهدف تهيئة ارضيات مناسبة لتطوير الزراعة الحديثة والمساهمة في رفع عدد الشركات المعرفية الناشطة في القطاع الزراعي والموارد الطبيعية وتعزيز الطاقات المحلية بهدف توفير السلع الاساسية وتطوير سلسلة المحاصيل المعرفية ذات الصلة في ايران.

وكلّف مجلس الوزراء بناء على هذه اللائحة، وزارة الجهاد الزراعي على التعاون مع سائر الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم في تحقيق الاهداف المنشودة./انتهى/