إيران على طريق توطين تقنية إنتاج الأجنة الحيوانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارته التفقدية، اليوم السبت، إلى شركة "سينا ماندغار" المعرفية، التي تُعد أكبر مركز لإنتاج الأجنة بتقنية التلقيح الاصطناعي في غرب آسيا والتابعة لمعهد ابن سينا التابع لجهاد الجامعة، أشار رئيس منظمة الطب البيطري الايراني "علي رضا رفيعي بور"، إلى القدرات التكنولوجية لهذه الشركة وأعلن عن بدء تعاون رسمي في محورين رئيسيين.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في المشاركة في المشروع الوطني لـ"الإنتاج العابر للحدود للعجول"، والمحور الثاني هو التعاون في "مشروع تطوير سلالة السيمينتال ثنائية الغرض"، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تُعد خطوة فعالة في مسار تأمين البروتين المستدام للبلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

من جهته، قدّم المدير العام لشركة سينا ماندغار المعرفية، محمد مهدي نادري، خلال اللقاء، تقريرا عن إنجازات الشركة، مشيرا إلى دورها البارز في زيادة الكفاءة في قطاع تربية المواشي في البلاد.

وتحدث نادري عن إنتاج الأجنة من الأبقار عالية الإنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، معتبرا أن تطوير هذا المجال يمثل عاملاً استراتيجياً في تعزيز سلسلة إمداد اللحوم والحليب في البلاد.

كما أشار المدير العام لمكتب الزراعة والموارد الطبيعية التخصصي ، ضياء نصرتي، إلى الإمكانات الواسعة التي يتمتع بها جهاد الجامعة في مجال الزراعة والموارد الطبيعية، معلناً استعداد المؤسسة لتنفيذ مشاريع وطنية مشتركة.

وأكد نصرتي أن جهاد الجامعة، بصفته حلقة وصل بين العلم والصناعة، يمكن أن يؤدي دورا مهما في تسويق وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، استعرض مدير مجموعة علم الأجنة في معهد ابن سينا، شيرازي، مسيرة توطين هذه المعرفة في البلاد، متحدثا عن التحديات والنجاحات في هذا المجال، ومؤكدا على أن إيران قد حققت اليوم مكانة مرموقة في مجال التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج الأجنة الحيوانية.