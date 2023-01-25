إيران من الدول الثمانية الأولى عالمياً في التنوع البيولوجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ساعد وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة البحث والتعليم والترويج الزراعي، مجتبى خيام نيكويي، اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الدولي الثالث والمؤتمر الوطني الـ11 لأبحاث النحل في إيران، إن إيران تعد ضمن الدول الثماني الأولى عالميا من حيث التنوع البيولوجي ويجب استخدام هذه القدرة بشكل جيد.

وأكد على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي وإنشاء نظام بيئي مستدام للغذاء في البلاد مضيفا: يعتبر الأمن الغذائي اليوم هو القضية الأولى للعديد للدول، وإن المؤتمرات في هذا المجال مهمة.

وتابع قائلا: تحتل إيران المرتبة الثالثة عالميا في مجال إنتاج العسل بعد الصين وتركيا.

وأضاف: تاريخ تربية النحل في إيران قديم جدا والآثار المكتشفة في محافظة لرستان غرب البلاد منذ 800 قبل الميلاد تظهر أن استخدام هذه المعرفة والتكنولوجيا في إيران له تاريخ طويل جدا.

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