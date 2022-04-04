الاحتلال اعتقل أكثر من 9 آلاف طفل فلسطيني منذ عام 2015

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نادي الأسير، بيّن في تقرير صدر عنه اليوم الإثنين بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أن نحو (160) قاصراً يقبعون في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، مبيناً أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

وتشكل سياسة اعتقال الأطفال إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخيمات والقدس، وإن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين محافظات الوطن، سنجد أنّ الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

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