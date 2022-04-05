مستوطنون يواصلون إنشاء بؤرة استيطانية في الأغوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: "إن المستوطنين وضعوا علامات لطرق، وحفروا بعض الحفر الصغيرة، وأحضروا مقاعد جلوس، مما يثير الشكل حول أن تكون هذه الأعمال نواة لبؤرة استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية".

وكان المستوطنون وضعوا قبل أكثر من أسبوع مقاعد خشبية مثبتة بالإسمنت في المنطقة، وهو الأمر الذي أجمع عليه مختصون على أنه مقدمة لولادة بؤرة استيطانية جديدة.

يشار إلى أن المستوطنين أقاموا منذ سنوات ست بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية، ما أدى إلى إغلاق آلاف الدونمات من المراعي أمام مربي الماشية الفلسطينيين.

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