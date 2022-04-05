وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" اسماعيل رضوان، قال: "نحذر الاحتلال من مغبة اختبار صبر المقاومة لأن صبرها لن يطول إذا استمرت اعتداءاته".

واضاف: "ندعو السلطة إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف اللقاءات العبثية معه والانضمام إلى خيار المقاومة". مشيرا الى انه يجب ان ندعو الأطراف والوسطاء إلى لجم الاحتلال ووقف جرائمه والمقاومة ستبقى الدرع المدافع عن شعبها.

واكد انه آن للسلطة أن تتحرك دولياً ولا سيما عبر المحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف جرائم الاحتلال وفضحه./انتهى/