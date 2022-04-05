وزير النفط الايراني: وضعنا خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والمنتجات البتروكيمياوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير النفط الايراني، جواد اوجي، قال في حوار متلفز، بعد حضوره في لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي : "شرحت لنواب البرلمان خطط وزارة النفط وتكريس الانتاج المعرفي في قطاع النفط في السنة الايرانية الجديدة".

وأضاف: "لدى وزارة النفط في السنة الجارية خطة خاصة بغية زيادة انتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية وكذلك خفض استيراد احتياجات قطاع النفط".

وصرح وزير النفط: "ان الاستفادة من قدرات الشركات المعرفية في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات مدرج على جدول اعمال هذه الوزارة، ونبذل جهودنا لنمضي نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال الاستفادة من العلم والمعرفة وقدرات الشركات المعرفية".

وأشار أوجي الى اننا أدرجنا على جدول أعمالنا القيام بالاستثمارات اللازمة في الصناعات الأم في قطاع النفط والغاز، ومن المؤكد سنتابع هذا الموضوع في السنة الجارية.

وختم وزير النفط الايراني قائلاً: "سيكون هناك تعامل وتعاون جيد للغاية بين وزارة النفط ولجنة الطاقة في البرلمان في السنة الايرانية الجديدة".