ايران تخطط لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية/تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

في ندوة مع رواد الأعمال ونشطاء الإنتاج المعرفي؛ رئيسي: على وزارة الصناعة قطع الايدي الخفية وراء الواردات المنفلتة

اعتبر الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي الصناعات الكبيرة أولوية في إحداث نقلة في قطاع الانتاج المعرفي وأكد ان على وزير الصناعة وقف الواردات المنفلتة وقطع الايدي الخفية في هذا المجال.

رئيس منظمة الطاقة الذرية: ايران تخطط لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي عن التخطيط لانشاء وحدات لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية وفقا للوثيقة الشاملة لتطوير المنظمة.

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: فرض عقوبات جديدة على إيران خلال المفاوضات يدل على عدم نزاهة الطرف الآخر

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: فرض عقوبات جديدة أثناء المفاوضات لا يحتاج إلى شرح ولكن يدل على عدم نزاهة الطرف الآخر وعداوته مع الشعب الإيراني.

في تصريح له؛ وزير النفط الايراني: وضعنا خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والمنتجات البتروكيمياوية

أعلن وزير النفط الايراني، يوم الثلاثاء، أن لدى وزارة النفط خطة خاصة لزيادة انتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية في السنة الايرانية الجارية.

وزير الخارجية الايراني: طهران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين

قال وزير الخارجية الايراني ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب دائما بالتعاون الإقليمي واجتماعات العمل المشتركة لتطوير العلاقات، خاصة في حوض بحر قزوين.

المتحدث باسم لجنة الامن القومي: منظمة الطاقة الذرية الايرانية ستزيح الستار عن 100 انجاز جديد

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي محمود عباس زاده مشكيني، يوم الثلاثاء ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية تستعد لازاحة الستار قريبا عن 100 منجز جديد لديها في مجالات الطاقة والوقود وتكنلوجيا الاشعاع النووي.

الصحة الإيرانية: تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، يوم الثلاثاء عن تسجيلها 39 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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