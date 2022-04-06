في شهر واحد .. تجارة ايران غير النفطية الخارجية تلامس 11 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية سيد روح الله لطيفي وصلت تجارة البلاد غير النفطية في شهر مارس عام 2022 الى 14 مليونا و 539 ألف طن من البضائع بقيمة 11 مليارا و 538 مليون دولار. وبلغت نحو 40٪ من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 .

واضاف لطيفي : "من اجمالي التجارة الخارجية لهذا الشهر كانت حصة الصادرات 10 ملايين و 117 الف طن بقيمة 5 مليارات و 102 مليون دولار وحصة الواردات 4 ملايين و 422 الف طن بضائع بقيمة 6 مليارات و 436 مليون دولار. "

وبشأن التغيرات في الصادرات غير البترولية، قال لطيفي: بتصدير 10 ملايين و 117 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 5 مليارات و 102 مليون دولار هذا الشهر، مقارنة بشهر مارس لعام 2021 ، شهدنا انخفاضًا بنسبة 2٪ في الوزن و زيادة في القيمة بنسبة 37٪ .

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