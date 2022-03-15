التبادل التجاري بين ايران وجيرانها بلغ اكثر من 14 مليار دولار خلال العام الايراني الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "سيد روح الله لطيفي" بخصوص تجارة إيران مع جيرانها: منذ آبريل 2021 وحتى نهاية فبراير2022 ، تم تبادل 92 مليونًا 256 ألفًا 219 طنًا من البضائع بقيمة 46 مليار 245 مليون 716 الفا و 63 دولار بين إيران و 15 دولة مجاورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 16 مليوناً و 712 ألف طن من البضائع بقيمة 13 مليار دولار و 783 مليوناً زيادة بنسبة 22٪ في الوزن و 42٪ في القيمة.

وأضاف: 70 مليونا و259 ألف و636 طن من البضائع بقيمة 23 مليارا 528 مليون 428 ألف 257 دولار حصة صادرات إيران إلى دول الجوار التي زادت بنسبة 13٪ وزنا و 28٪ في القيمة خلال نفس الفترة.

وعن صادرات إيران لدول الجوار قال لطيفي: ان حصة العراق 8 مليارات و 222 مليون دولار ونمو 20 بالمئة وتركيا 5 مليارات و 607 ملايين دولار ونمو 151 بالمئة والامارات 1 مليار و 912 مليون دولار ونمو واحد بالمئة. وأفغانستان بقيمة 1.655 مليار دولار، بانخفاض 21 في المائة، وباكستان 1.129 مليار دولار، بزيادة 25 في المائة، اصبحت من ضمن الدول الخمس الأولى للصادرات الإيرانية إلى جيرانها على التوالي.

وأضاف: حصة عمان 638 مليون دولار ونمو 63٪ وروسيا 539 مليون دولار ونمو 20٪ وجمهورية أذربيجان 492 مليون دولار ونمو 5٪ وتركمانستان 300 مليون دولار وبنمو 160٪، وأرمينيا 279 مليون دولار وبانخفاض 2٪ ، وكازاخستان بـ 165 مليون دولار ونمو 43٪، والكويت 139 مليون دولار (دون تغيير)، وقطر 125 مليون دولار وانخفاض 21٪، والبحرين 8.1 مليون دولار ونمو 11 ٪ والسعودية بـ 429 ألف دولار من ضمن الدول التالية في التوالي لشراء البضائع الإيرانية بين جيرانها.

وبشأن الواردات من دول الجوار قال المتحدث باسم الجمارك: "منذ بداية العام الايراني وحتى نهاية فبراير2022، تم توريد 21 مليون 996 ألف 583 طن من البضائع بقيمة 22 مليار 717 مليون 287 ألف 806 دولار من الدول المجاورة. "مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد زاد بنسبة 65٪ في الوزن و 62٪ في القيمة.

وعن الواردات من الجيران قال: الامارات بمبيعات بلغت 14 مليارا و 566 مليون دولار وبنمو 72 بالمئة وتركيا 4 مليارات و 703 ملايين دولار وبنمو 22 بالمئة وروسيا بمليار و 451 مليون دولار بنمو 52 في المائة، العراق بـ 1.49 مليار دولار، بزيادة 780 في المائة، وسلطنة عمان 515 مليون دولار، بزيادة قدرها 27 في المائة، زودت الدول الخمس بالسلع التي يحتاجها البلد بين جيرانها.

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