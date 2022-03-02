صادرات إيران إلى العراق تبلغ أكثر من 8.2 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي العديد من القواسم المشتركة بين حكومتي إيران والعراق تسببت في زيادة الصادرات غير النفطية للبلاد من 145 مليون دولار في عام 2002 إلى 9 مليارات دولار في عام 2020 ومرة أخرى نتوقع زيادة المبلغ لهذا العام .

وأشار لطيفي إلى أن صادرات إيران إلى العراق عام 2002كانت حوالي 145 مليون دولار، وفي عام 2006 شهدنا أول قفزة بمليار دولار و 224 مليون دولار، وفي السنوات التالية وصلت إلى ميليارين و762 مليون دولار والقفزة الثانية حدثت عام 2010 بصادرات بلغت 4 مليارات و 560 مليون دولار.

وأكد: أن القفزة الثالثة في عام 2013 حيث ان صادرات إيران بلغت 6 مليارات و 337 مليون دولار في هذا العام، وكانت القفزة الأخيرة في عام 2019 بقيمة 8 مليارات و 990 مليون دولار، ولا تزال الصادرات غير النفطية الايرانية تجري على هذا المسار.

وبخصوص الواردات من العراق، قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية: "بلغت واردات إيران من العراق على مدى 11 شهرا من العام الايراني أكثر من مليار دولار، وهو ما يفوق واردات إيران من العراق في العشرين عاما الماضية".

وشددلطيفي على أن تنفيذ الاتفاقية والنقل الكامل للبضائع بين البلدين، وقيادة الوحدة الحدودية، والصادرات والتغليف المناسب، وتخطيط الإنتاج على أساس الأسواق المستهدفة وإنتاج المزيد من السلع لتلبية احتياجات البلاد من خلال العراق يمكن أن يوسع التجارة بين البلدين.

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