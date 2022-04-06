تحالف العدوان على اليمن يخرق الهدنة الأممية باحتجاز سفينة نفطية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام يحيى المتوكل، قال في بياناً له اليوم الأربعاء: "إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا"، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

واعتبر المتوكل احتجاز السفينة تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى ثلاث سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية.

وفي تصريح لقناة المسيرة اليمنية أكد المتوكل أن التجار يتخوفون من طلب أي سفن أخرى بسبب استمرار أعمال القرصنة التي تشكل خرقا للهدنة الأممية.

وأشار المتوكل إلى أنه لم يدخل سوى سفينتين من أصل 18 سفينة نفطية بموجب الهدنة العسكرية الإنسانية، وتواصلنا مع المبعوث الأممي بخصوص ذلك.

ودعا متحدث شركة النفط الأمم المتحدة إلى التحرك بشكل جاد لدفع تحالف العدوان للقيام بالتزاماته في الهدنة.

المصدر: المسيرة

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