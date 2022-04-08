الجيش اليمني واللجان الشعبية يتصدون لزحف مرتزقة العدوان في مديرية الوادي بمأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ زحف مرتزقة تحالف العدوان الساعة 1:37 من فجر اليوم الجمعة، ولا زال مستمراً تحت غطاء الطيران التجسسي الهجومي التابع لتحالف العدوان.
المصدر: الاعلام الحربي اليمني
/انتهى/
يتصدى مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية في هذه الاثناء لزحف مرتزقة تحالف العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الوادي، في خرق مستمر وكبير لإتفاق الهدنة الإنسانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ زحف مرتزقة تحالف العدوان الساعة 1:37 من فجر اليوم الجمعة، ولا زال مستمراً تحت غطاء الطيران التجسسي الهجومي التابع لتحالف العدوان.
المصدر: الاعلام الحربي اليمني
/انتهى/
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