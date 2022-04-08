الجيش اليمني واللجان الشعبية يتصدون لزحف مرتزقة العدوان في مديرية الوادي بمأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ زحف مرتزقة تحالف العدوان الساعة 1:37 من فجر اليوم الجمعة، ولا زال مستمراً تحت غطاء الطيران التجسسي الهجومي التابع لتحالف العدوان.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني

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