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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٤٠ م

شركة النفط اليمنية:

احتجاز تحالف العدوان لسفينة بنزين جديدة يضاعف معاناة الشعب اليمني

احتجاز تحالف العدوان لسفينة بنزين جديدة يضاعف معاناة الشعب اليمني

أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي احتجز سفينة نفطية جديدة، في خرق جديد للهدنة المعلنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق الرسمي للشركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، قال في تصريح لقناة المسيرة اليمنية، اليوم الاثنين، إن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين "أُحد" التي تحمل أكثر من 31 ألف طن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة.

وندد المتوكل بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية لتحالف العدوان، وذكر أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى خمس سفن، يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1925458
https://ar.mehrnews.com/news/1925458/

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