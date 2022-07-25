احتجاز تحالف العدوان لسفينة بنزين جديدة يضاعف معاناة الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق الرسمي للشركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، قال في تصريح لقناة المسيرة اليمنية، اليوم الاثنين، إن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين "أُحد" التي تحمل أكثر من 31 ألف طن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة.

وندد المتوكل بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية لتحالف العدوان، وذكر أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى خمس سفن، يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

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