  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٤١ م

شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة

شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة

استشهد مواطنان يمنيان اليوم الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي الاماراتي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اكد مصدر أمني يمني، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

ولفت إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية.

/انتهی/

رمز الخبر 1923004
https://ar.mehrnews.com/news/1923004/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات