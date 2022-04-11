شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اكد مصدر أمني يمني، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.
ولفت إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية.
/انتهی/
استشهد مواطنان يمنيان اليوم الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي الاماراتي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اكد مصدر أمني يمني، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.
ولفت إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية.
/انتهی/
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