شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اكد مصدر أمني يمني، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

ولفت إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية.

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