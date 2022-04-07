عبدالسلام: أي نشاط خارج اليمن عبارة عن مسرحيات هزلية تمارسها دول العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوفد الوطني في قناته على "تلغرام" "حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان.

وشدد على أن طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من البلاد، ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد.

وأكد عبدالسلام أن "شعبنا اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة خارج حدود وطنه عن جهة غير شرعية".

يذكر أن السعودية تحاول إعادة تدوير أدواتها من خلال إزاحة الرئيس غير الشرعي لليمن وتعيين مجموعة من المرتزقة التابعين لها في مجلس يأتمر بأمرها، في إجراءات لا شرعية لها.

ويؤكد مراقبون وحقوقيون إجراءات الرياض بتشكيل مجلس للمرتزقة صادرة من جهة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية لا دستورية ولا قانونية ولا حتى شعبية وصدرت خارج اليمن شكلا ومضمونا والشعب اليمني ليس معني بما يقرره الخارج في شئونه الداخلية.

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