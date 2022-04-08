وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي يؤكدان على الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الجانبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، صباح اليوم (الجمعة)، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومحادثات فيينا.

وأشار وزير الخارجية العراقي، في تقريره عن آخر المستجدات في العراق، إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي، واستعرض التطورات في أوكرانيا.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الايراني، على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية، واعتبر معالجة جذور الأزمة الحالية كمفتاح لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في منطقة أوراسيا.

كما استعرض الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة.

وفي هذا السياق، دعا أمير عبداللهيان نظيره العراقي لزيارة إيران، وفي المقابل رحب فؤاد حسين بهذه الدعوة.

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