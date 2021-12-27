أمير عبد اللهيان يعرب عن أمله في انتهاء الأزمة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة الحارثي المتواجد في طهران لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية التقى اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

في هذا الاجتماع، اعتبر امير عبداللهيان ان تحسين وتوسيع العلاقات مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لحكومة السيد الرئيسي وفي غضون ذلك، أكد على الموقف الخاص لسلطنة عمان بين دول الجوار.

وأكد أمير عبداللهيان خلال اللقاء على ضرورة عمل الجانبين على تعزيز سبل العلاقات التجارية بين البلدين على مستوى العلاقات الودية بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الايراني أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، كما اعلن عن استعداد بلادنا للتفاوض مع دول المنطقة من أجل تحسين العلاقات الثنائية.

وأعرب عن أمله في أن توفر جهود جميع دول المنطقة، وخاصة إيران وعمان، الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمة في اليمن.

كما أعرب نائب وزير الخارجية العماني الحارثي عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن بلاده ترحب وتدعم السبل السلمية والتفاوضية للحد من المشاكل الإقليمية.

/انتهى/