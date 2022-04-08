أمير عبد اللهيان: إيران تؤكد على التعاون الإقليمي العملي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي إعلانه عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتوسيع العلاقات الثنائية مع الكويت وإجراء محادثات إقليمية، أكد وزير خارجيتنا على التعاون الإقليمي العملي، مضيفا أن التعاون الإقليمي يصب في مصلحة الأمن الإقليمي والتقدم والتنمية.

وفي إشارة إلى الهدنة في اليمن، قال أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية الايرانية رحبت بوقف إطلاق النار في اليمن وشدد على الحاجة إلى رفع الحصار الإنساني بالكامل وإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة الهاتفية، أوضح وزير خارجيتنا آخر تطورات محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات.

ومن جانبه هنأ وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الحمد الصباح نظيره الإيراني حكومة وشعبا بحلول شهر رمضان المبارك وأكد عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن هذه الهدنه تمهد الطريق أمام محادثات يمنية وحل الأزمة اليمنية.

واستجابة لضرورة تحديد الحدود المائية واستغلال الحقول المشتركة أعلن عن استعداد الكويت لاستئناف المحادثات القانونية بين البلدين.

ودعا الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية الايراني لزيارة الكويت وبحث تطور العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مؤكدا دعم الكويت للمفاوضات والحوار الاقليمي.

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