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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٤٥ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الجمعة عن تسجيلها 36 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الجمعة عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و528 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل3 الفا و184 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و186 الفا و992 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و909 الفا و967 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و901 الفا و43 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922944
https://ar.mehrnews.com/news/1922944/

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