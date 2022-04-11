تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الاثنين عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و650 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 الفا و125 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و194 الفا و768 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و922 الفا و629 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و79 الفا و995 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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